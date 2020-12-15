شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الفضة، والذي يتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 25.06 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 23.60 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لزيارة مستوى 22.13 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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