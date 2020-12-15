شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.2151 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2144، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2163، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2143.

هذا وتترقب الأسواق من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.2% خلال تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى 5.40 مليار يورو مقابل 5.85 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 6.3 خلال كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.1% مقابل 72.8%، وصولاً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر الذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% ووسط الآمال بتوسع الفيدرالي في برنامج شراء الأصول.

كما تتطلع الأسواق غداً الأربعاء عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.