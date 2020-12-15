شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للصناعات الدوائية تنهي تعاقد الرئيس التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن سلطان السلطان بحيث يكون آخر يوم عمل له أمس الإثنين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن أسباب الاستقالة تتمثل في رغبة الشركة بإنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي وفي المقابل كلف مجلس إدارة الشركة محمد بن عبدالعزيز الفضلي بذات المنصب اعتباراً من 15 ديسمبر 2020 حتى 4 يناير 2021.

وذكرت الشركة في البيان، أن محمد بن عبدالعزيز الفضلي كان يشغل عدداً من المناصب الإدارية في شركة سبيماكو الدوائية والشركات التابعة لها.

ومن تلك المناصب أيضا نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة سبيماكو الدوائية وعضو مجلس المديرين لشركة آراك للرعاية الصحية، ورئيس مجلس المديرين لشركة آنورا، ورئيس مجلس المديرين لمؤسسة سبيماكو الجزائر؛ وتقلد عددا من المناصب الإدارية الأخرى.

وفي بيان لـ"تداول"، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أيضا عن تعيين خالد بن صالح الخطاف بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 5 يناير 2021.

ويشغل الخطاف منصب نائب أول للشؤون المالية والمدير المالي في شركة التعدين السعودية "معادن"، كما تقلد العديد من المناصب القيادية، منها منصب الرئيس التنفيذي في شركة لافانا القابضة للاستثمار ومنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة نومورا العربية السعودية.

وتقلد منصب المدير المالي في السوق المالية السعودية، ومنصب مدير عمليات الاستثمار المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أنه عمل في المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار، إحدى مجموعات البنك الدولي.

وكشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في وقت سابق، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 145% خلال الربع الثالث 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.