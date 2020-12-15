شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر مع القلق من شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس التاجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية اليوم الثلاثاء وسط المخاوف من شدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في العديد من البلدان مما حد من التفاؤل بطرح لقاحات للفيروس التاجي مؤخراً وفي ظلال تطلع المستثمرين لإقرار المشرعين وصانعي السياسة النقدية للمزيد من التحفيز لمواجهة تداعيات الجائحة.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 106.0 مقابل 95.1 في الربع الثالث الماضي، وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك استرالي الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في مطلع هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي تطرق لاحتمالية "فترة ممتدة من البطالة المرتفعة" نظراً لكون الإنتاج سيستغرق وقت مطول للوصول لمستويات ما قبل الوباء، مع الإفادة بأنه "معدل البطالة المرتفع والسعة الزائدة في الاقتصاد بشكل عام كان من المتوقع على تطاق واسع أن يسفر عن احجام نمو الأجور والتضخم على مدى السنوات القادمة، وفي ظل تلك البيئة، يعتبر مواجهة ارتفاع البطالة أولوية وطينة مهمة".

وصولاً إلى كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تسارع النمو إلى 5.0% مقابل 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 5.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 7.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.9% في تشرين الأول/أكتوبر، وأظهرت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بضخ سيولة نقدية في النظام المالي الصيني ضمن الجهود الحكومية الرامية لضمان أن المصارف في أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم لديها سيولة كافية، وذلك عن طريق إضافة 950 مليار يوان (145$ مليار) نقداً في النظام المصرفي لمدة عام واحد عن طريق تسهيل الإقراض متوسط الآجل، وسط البقاء على أسعار الفائدة على القروض دون تغير عند 2.95%.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا قيام بنك اليابان بتمديد برنامج تمويل الشركات لستة أشهر ضمن الجهود الرامية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ووسط الآمال في المزيد من التحفيز.

وفي سياق أخر، تطرقت تقارير في مطلع الأسبوع لكون مفاوض رئيسي من المشرعين الأمريكيين نوه لكون الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يقوموا بالكشف لاحقاً عن مشروع قانون للإغاثة من كورونا بقيمة 908$ مليار، وأنه "لا يوجد ضمان" بأن الكونجرس سيمرره، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 71.52 مليون ولقي 1,608,648 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليخسر 8.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,781.87، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.31% ليخسر هو الأخر 83.61 نقطة ويصل إلى المستوى 26,648.83.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.32% ليخسر 15.99 نقطة ويصل إلى المستوى 4,918.84، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 14.46 نقطة ويصل إلى المستوى 3,354.66.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.65% ليخسر 171.26 نقطة ويصل إلى المستوى 26,218.26، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 15.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,746.60.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.29% ليخسر 12.54 نقطة ويصل إلى المستوى 12,822.58، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.29% ليخسر هو الأخر 19.05 نقطة ويصل إلى المستوى 6,641.20.