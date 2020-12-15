شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليعزز من مكاسبه أمس ولكن سجل مكاسب ضئيلة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 15.841 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بنطاق قناة سعريه.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,510.68 ومستوى المقاومة 8,800.00.