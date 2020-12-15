شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليعزز من مكاسبه أمس ولكن سجل مكاسب ضئيلة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 15.841 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بنطاق قناة سعريه.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8,800.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,510.68 ومستوى المقاومة 8,800.00.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
90
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
93
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
16
|
إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 15-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.