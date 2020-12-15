شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ساب (1060) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط تداولاته بنطاق محدود من التحركات الجانبية خلال جلساته الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ويتحرك السهم حول محور دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.95. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 25.00.

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