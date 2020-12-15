شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يواصل الصعود – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيان السعودية (2350) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.36% بما يعادل 0.32 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 13.90، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلفك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.50.