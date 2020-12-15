شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرارا لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.25% بما يعادل 0.04 نقطة، ولكن نلاحظ أمام ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.98 ومستوى المقاومة 16.56.