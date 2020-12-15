شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم زين السعودية (7030) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك زيادة محدودة في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.24 ومستوى المقاومة 14.00.