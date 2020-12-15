نسيج يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم نسيج (1213) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.46% بما يعادل 0.65 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير. لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 47.19. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.35 ومستوى المقاومة 50.00.

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