سيرا يتراجع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت -0.92% بما يعادل -0.108 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.30 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.64 ومستوى المقاومة 20.00.

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