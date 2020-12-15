شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 10481 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 10350 نقطة، ويقترب المؤشر حاليا من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم 10350 ثم 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,440 وبين مستوى المقاومة هو 10,531 نقطة