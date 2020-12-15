شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يغلق منخفضاً بعد تعطل خدمات "جوجل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ألفابت" خلال تعاملات يوم الإثنين متأثراً بحالة التعطل التي طالت بعض خدمات الشركة المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل".



وأكدت "جوجل" اليوم إعادة العمل لدى بعض خدماتها التي شهدت أعطالا وتوقفاً في العديد من دول العالم.



وكان مستخدمو "يوتيوب" ومنصة البريد الإلكتروني "جي ميل" قد أكدوا عدم قدرتهم على استخدام خدمات المنصتين.



وكشف مستخدمون في الولايات المتحدة ودول أوروبية والهند وأستراليا عن عدم قدرتهم على استخدام "يوتيوب" و"جي ميل"، وظهر على شاشات أجهزتهم رسالة بوجود خطأ ما.



يأتي ذلك رغم انتعاش القطاع التكنولوجي في جلسة "وول ستريت" يوم الإثنين بدعم من أنباء لقاحات "كورونا" خاصة مع تدفق الإعلان عن عدد الاستخدام الطاريء لبعض اللقاحات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الإثنين عند 1752.2 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1789.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1749.1 دولار.