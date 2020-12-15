شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 58 فلس، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 55٫90 فلس، ملامسا للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 53٫50 فلس كمستوى أول ثم 51فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.5 بينما مستوى المقاومة هو 56.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط