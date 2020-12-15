شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات تلوح في أفق عمالقة التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «بلومبيرج»، أن عمالقة التكنولوجيا قد يواجهون غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية في حال لم يمتثلوا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن استخدام البيانات والتي سيتم الكشف عنها، الثلاثاء.

ووفقاً لمسودة اللائحة، يمكن أن يتم حظر شركات مثل «جوجل» و«أمازون» و«أبل» من استخدام بيانات الشركات والأعمال في الكتلة من أجل التنافس معهم أو من التعامل مع خدماتهم الخاصة.

وقد تواجه الشركة التي «تنتهك بشكل منهجي» الالتزامات تغييرات سلوكية وهيكلية من المفوضية الأوروبية قد تصل حد التجريد من العمل. وسيتم اعتبار الشركات في حالة عدم امتثال منهجي إذا أصدر الاتحاد الأوروبي بحقها ثلاث غرامات على الأقل في غضون خمس سنوات.

وبحسب الوثيقة، سيستهدف قانون الأسواق الرقمية الجديد شركات تحددها المفوضية الأوروبية وفق معايير معينة، بما في ذلك عدد المستخدمين والإيرادات الإجمالية، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على السوق الموحدة. وسيتم تحديث التعيينات من قبل المفوضية كل عامين.

سيقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً قواعد منفصلة ستفرض مسؤولية أكبر على المنصات لما ينشره المستخدمون عليها، مما يهدد بغرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية لمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة إذا لم تمتثل لأوامر إزالة الدعاية المضللة أو المنشورات غير القانونية الأخرى.

تأتي خطط الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يضغط فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم على عمالقة التكنولوجيا، التي يرون أنها أصبحت متمكنة جداً ومربحة للغاية. يُذكر أن شركة «فيسبوك» تواجه بالفعل تهديد تفكك الأعمال في الولايات المتحدة، بسبب قضايا مكافحة الاحتكار والاستحواذ غير المشروع على تطبيقي «واتساب» و«إنستجرام».