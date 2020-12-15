شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الجرافات» توافق على توحيد الأعمال مع «الإنشاءات البترولية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الجمعية العمومية لشركة «الجرافات البحرية الوطنية»، على توحيد الأعمال مع شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، عن طريق إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية (1 درهم لكل سند) وبمبلغ إجمالي 2.53 مليار درهم، إلى «صناعات»، ومساهمي الأقلية في «الإنشاءات البترولية الوطنية» كسعر استحواذ يتم سداده من قبل «الجرافات البحرية» للاستحواذ على شركة «الإنشاءات».

و يتم تحويل هذه السندات إلى عدد 575 مليون سهم جديد في شركة الجرافات" وبقيمة اسمية (1 درهم لكل سهم) ليصبح رأس مال الجرافات بعد الزيادة 825 مليون درهم، واعتبار كل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل.

كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك في حال اتمام الصفقة على النحو التالي: زيادة رأس المال المصدر للشركة من 250 مليون درهم إلى 825 مليون درهم.

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