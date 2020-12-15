شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع إلى 1.15 مليار دولار أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومة، ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو مليار و15 مليون دولار، مقابل 901.5 مليون دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 113.5 مليون دولار.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات من السلع نصف المصنعة شهدت في المقابل تراجع طفيف، حيث بلغت نحو 518.5 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 541.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 23 مليون دولار.

وقدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حجم صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 12.319 مليار دولار، موزعة بين أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020.

واحتلت مجموعة دول جامعة الدول العربية المرتبة الأولى بقيمة بلغت 4.570 مليار دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.332 مليار دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 1.980 مليار دولار، ويليها مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 1.740 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 697 مليون دولار.

وتناول التقرير زيادة حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 16 مليون دولار بنسبة 1 % لتبلغ 2.021 مليار دولار مقابل 2.005 مليار دولار خلال يونيو 2019.