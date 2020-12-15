شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال 41.4 مليون أسطوانة بوتاجاز بالغاز و2.3 مليون وحدة سكنية خلال سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقريرها عن حصاد قطاع البترول خلال العامين الماضيين (18/2019 – 19/2020) عن احلال 41.4 مليون اسطوانة بوتاجاز بالغاز الطبيعى، وتوصيل الغاز لـ141 منطقة جديدة فى 22 محافظة، هي: (القاهرة، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، دمياط، مطروح، الاسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، بنى سويف، الأقصر)، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعى لـ 2.3 مليون وحدة سكنية، و3661 مستهلك تجارى، و94 مصنع، وتحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وضمن المبادرة الرئاسية "تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية: حياة كريمة"، تم توصيل الغاز الطبيعى لقرية جراجوس بمحافظة قنا.

وكشف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً تنموياً، فى قطاع البترول والثروة المعدنية، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 431.3 مليار جنيه، منها 18 مشروعاً فى العام المالى (19/2020)، بتكلفة 96.7 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن البحيرة تصدرت باقى المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 16.4 مليار جنيه، تليها السويس، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 7.4 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بعدد مشروعين، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وشمال سيناء، بمشروعين، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وكفر الشيخ بمشروعين، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وأسيوط والقليوبية والدقهلية وبنى سويف وبورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، بمشروع واحد فى كل محافظة، بتكلفة إجمالية 343.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مشروع مشترك بين أكثر من محافظة، بتكلفة كلية استثمارية 57.3 مليار جنيه.