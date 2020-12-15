شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتنهي التعاملات على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات يوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة، وذلك مع عودة القلق من إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة.



كان الكونجرس الأمريكي قد وافق الأسبوع الماضي على تمديد تمويل الحكومة لأسبوع إضافي، لكن المخاوف تسربت للأسواق بشأن عدم التوصل إلى اتفاق جديد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



وسوف تبدأ الحكومة الأمريكية اليوم توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا، على أن تبدأ تسليم جرعات من لقاح "موديرنا" قبل أعياد الكريسماس.



وربما يناقش الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 46.99 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.4 دولار وأقل سعر عند 45.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% أو ما يعادل 32 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 50.29 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 29861 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30325 نقطة وأقل مستوى عند 29849 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3647 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3697 نقطة وأقل مستوى عند 3645 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 12440 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12543 نقطة وأقل مستوى عند 12432 نقطة.