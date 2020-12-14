شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحوذ على قائمة «فوربس» لأقوى 50 رئيساً تنفيذياً في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت الإمارات قائمة «فوربس الشرق الأوسط» للرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات العالمية بالمنطقة، عبر استضافة الدولة 46 شركة، من أصل 50 شركة تليها البحرين بشركتين وواحدة في كل من السعودية ولبنان.

وأصدرت «فوربس» قائمة (العالمية تلاقي المحلية) للعام الثامن على التوالي، وتضم 50 رئيساً تنفيذياً إقليمياً، يقودون المقار الإقليمية للشركات العالمية الواردة في تصنيف أقوى 2000 شركة عامة حول العالم، فيما يسلط هذا التصنيف الضوء على القادة الذين يسهمون في النجاح العالمي لشركاتهم، رغم التحديات التي واجهوها خلال عام طويل من الاضطرابات.

واشتملت القائمة على مجموعة من كبار القادة، الذين حققوا العديد من الإنجازات، وتشمل 50 رئيساً تنفيذياً من 26 جنسية مختلفة، 7 منهم من أصل لبناني، و5 من ألمانيا، و4 من مصر، كما أن أكثر من 90% من الأعضاء في قائمة هذا العام، يعملون في شركات عالمية لها مقار إقليمية في الإمارات، في حين يقود اثنان فقط من الرؤساء التنفيذيين المصنفين، شركتين في البحرين، وواحدة في كل من المملكة العربية السعودية ولبنان.

ويضم قطاع التكنولوجيا معظم هذه الشركات، مع 12 من الرؤساء الإقليميين المصنفين في القطاع، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ6 رؤساء إقليميين، والقطاع المصرفي بـ5 رؤساء إقليميين.