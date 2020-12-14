شكرا لقرائتكم خبر عن 25 كيلوجرام ذهـب لــ 100 فائز في «مهرجان دبي للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن أحدث حملة ترويجية لمتسوقي المجوهرات «الفوز بدون توقف» خلال الدورة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق. ستبدأ حملة الذهب لأطول مهرجان دبي للتسوق في التاريخ.

مع أكثر من 200 متجر مشارك، يمكن للمتسوقين المشاركة في أكبر حملة سحوبات لهذا الموسم والفوز ب25 كيلوجرام من الذهب خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، تهدف الحملة الترويجية الجديدة من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات إلى تعزيز قطاع بيع المجوهرات بالتجزئة هذا العام.

عند شراء مجوهرات من الذهب بقيمة 500 درهم، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب واحدة وقسيمتي سحب عند شراء مجوهرات الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم. ستمنح قسائم السحوبات فرصة للمتسوقين لربح: إجمالي 25 كيلوجراماً من الذهب، ل4 فائزين (250 جراماً من الذهب لكل منهم) كل يومين من 18 ديسمبر 2020 إلى 30 يناير 2021

من بين الفائزين، سيحصل 12 متسوقاً محظوظاً في 30 يناير على 3 كيلوجرامات ذهب (250 جراماً من الذهب لكل منهم) كجائزة كبرى. بالإضافة إلى المتاجر المشاركة في الحملة التجارية، سيتمكن متسوقو المجوهرات أيضاً من المشاركة في السحوبات من خلال مشترياتهم من المجوهرات من المحلات التجارية في كونكورس B في المبنى رقم 3، وكونكورس C في المبنى 1 والمبنى 2 في مطارات دبي.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: يسعدنا أن نعلن عن أحدث حملتنا الترويجية خلال الموسم الأطول لمهرجان دبي للتسوق. نعتقد أنه لا توجد طريقة أفضل لمكافأة المتسوقين من إرضائهم بالذهب، خلال هذا العام، تأثرت أحجام مبيعات الذهب للسائحين، بالإضافة إلى تأثر مشاعر المشتري المحلي سلباً. لقد بدأنا في رؤية السياح في سوق الذهب في ديرة، وكان ذلك دائماً أمراً إيجابياً للغاية للأعمال، لقد شهدنا زيادة في الطلب على المجوهرات الذهبية في الشهرين الماضيين ونتوقع أن تنمو المبيعات أكثر بعد إطلاق أكبر حملة سحوبات في دبي، كمتسوقين يريدون زيادة فرصهم في الفوز عن طريق التسوق خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. مثل كل عام، ستكون حملتنا الترويجية أحد أهم الأحداث في مهرجان التسوق.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تعد مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أحد أهم شركائنا على المدى البعيد، وتلعب المجموعة دوراً رئيسياً في تعزيز تجربة زوار مهرجان دبي للتسوق، هذا الحدث الذي يعد فترةً مهمةً لقطاع تجارة التجزئة والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وستسهم مكافأة متسوقي المجوهرات واستضافة سحوبات للفوز بجوائز ذهبية، في زيادة المبيعات ودعم قطاع التجزئة على مستوى المدينة بأكملها.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها: يُعد مهرجان دبي للتسوق فرصة مميزة للمتسوقين للاستفادة من عروض التسوق المميزة، وتعزيز قطاع البيع بالتجزئة في دبي، ونحن على ثقة من أن الحملة الترويجية الأخيرة من قبل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ستجعل مهرجان دبي للتسوق 2021 أكثر خصوصية لمتسوقي المجوهرات. مثل كل عام، ستوفر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الزخم المناسب لمهرجان دبي للتسوق.

