شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الهبوط بعد خفض "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق اليوم حيث تأثرت سلبياً بالتوقعات السلبية التي أطلقتها "أوبك" حيال الطلب العالمي.



وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام بحوالي 5.90 مليون برميل يوميا خلال عام 2021 مقارنة بتوقعاتها السابقة بانخفاض نمو الطلب بحوالي 0.35 مليون برميل يومياً.



وتوقعت "أوبك" أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط 89.99 مليون برميل يومياً عام 2020 و95.89 مليون برميل يوميا عام 2021.



وارتفع إنتاج "أوبك" من النفط بحوالي 707 آلاف برميل يوميا إلى 25.109 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 46.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.4 دولار وأقل سعر عند 45.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.15 إلى 49.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.1 دولار.