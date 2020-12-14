وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات ومخططات برنامج “سكني” في مكة المكرمة

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تفقّد معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عدداً من المشروعات والمخططات السكنية في مكة المكرمة ضمن مشروعات برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشملت الزيارة مشروع “جوهرة الرصيفة” وعددا من المخططات في العاصمة المقدسة، حيث اطّلع معاليه على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشروعات ضمن زيارته منطقة مكة المكرمة التي تشهد تنفيذ أكثر من 22 مشروعاً سكنياً توفّر 66,900 وحدة, بالإضافة إلى 19 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 35 ألف أرض.

وأكد معاليه خلال زيارته المشروعات السكنية, ضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة تمهيداً لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج “سكني”، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إضافة إلى تكامل المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة متكامل، مبيناً أن الوزارة ستتابع بشكل مستمر نسب إنجاز المشروعات وسير العمل فيها، في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشدّد الوزير الحقيل على أن تملّك الأسر للمساكن أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ما أسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى القطاع، لافتاً الانتباه إلى تجاوز برنامج “سكني” لمستهدف العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة، مؤكداً استمرار البرنامج بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشروعات السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وتشهد مكة المكرمة تنفيذ 3 مشروعات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان كما تحتضن مخططين سكنيين يوفران 6531 قطعة أرض، وتتوزع المشروعات تحت الإنشاء في مواقع إستراتيجية حول مكة المكرمة على طرق رئيسة ومحورية داخل حدود الحرم المكي الشريف، وتتنوع الوحدات السكنية لتوفر خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بمكة بجودة عالية وأسعار منافسة.

ومن ضمن مشروعات مكة المكرمة مشروع “جوهرة الرصيفة” الذي يوفر 1035 وحدة سكنية ويبعد 15 دقيقة عن الحرم المكي الشريف بأسعار تنافسية للوحدات تبدأ أسعارها من 335 ألف ريال، ويقع المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز 87 ألف متر مربع ويوفر مساحات خضراء وجميع المرافق والخدمات.

كما يضم مشروع “رتاج مكة” الذي يقع على مساحة تتجاوز مليون متر مربع ويضم 4540 وحدة في موقع مميز شمال مكة المكرمة داخل النطاق العمراني وضمن حدود الحرم على بعد 20 دقيقة، وبالقرب من الطرق المحورية والرئيسة بمكة مثل الدائري الرابع والثالث ما يتيح الوصول إليه من جميع الجهات بكل يسر وسهولة بأسعار تبدأ من 450 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية مكتملة الخدمات والبنية التحتية.

ويتميز مشروع “المعيصم” كونه عبارة عن مجوعة من 8 عمارات توفر 32 شقة سكنية بنظام دوبليكس (شقة بدورين) في كل عمارة 8 شقق في حي الخضراء شرق مكة المكرمة بالقرب من المراكز التجارية والخدمات ضمن أسعار تنافسية، ما يوفر بيئة رفاهية واستقلالية للأسر المتملكة في المشروع، بمساحات تتراوح ما بين 192-230م2 للوحدة.