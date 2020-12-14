شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون غير متأكدين بشأن سوق العمل وأوضاعهم المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح نشر بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي نتائجه، الاثنين أن الأمريكيين ظلوا غير متأكدين في نوفمبر/ تشرين الثاني من الكيفية التي قد يتصرفون بها ماليا بينما يتعافى الاقتصاد الأمريكي من أزمة فيروس كورونا إذ عبًر المستهلكون عن آراء متباينة حول سوق العمل.

وظلت توقعات نمو الأجور للعام المقبل ثابتة عند اثنين بالمئة للشهر الخامس على التوالي. وقال البنك إن آراء من شملهم الاستطلاع حول كيفية تغيير نمط الإنفاق خلال العام المقبل «تحسنت بشكل حاد» إلى 3.7% في المتوسط.

ومع ذلك، ظل المستهلكون قلقين إزاء سوق العمل ويتوقع المزيد من الأمريكيين انخفاضات في أسعار المساكن وسوق الأسهم، حسبما أظهر المسح. أضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل عدد في ستة أشهر.

وقال المستهلكون الذين شملهم المسح إن هناك فرصة بنسبة 40.1% في المتوسط لأن يكون معدل البطالة أعلى بعد عام من الآن، وهي أول زيادة منذ يوليو تموز.

كما ارتفع متوسط ​​توقعات التضخم للعام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 3.0% و0.1 نقطة مئوية إلى 2.8% للسنوات الثلاث التالية.

ومسح توقعات المستهلكين هو استطلاع شهري يشمل 1300 أسرة يجري اختيارهم بالتناوب.