شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 14-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بتداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 654.679 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ ابن سينا فارما، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبوات الطبية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بتداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 654.679 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.7%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 48.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1300 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 400 سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 1000 سهم، 1500 سهم، على التوالي.

البنك المصري الخليجي أعلن البنك المصري الخليجي، اعتماد مجلس إدارة البنك، الموازنة التقديرية للبنك لعام 2021 بنمو صافي الربح المستهدف بزيادة قدرها 15% عن صافي الربح المتوقع لعام 2020، كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للفترة من عام 2021 إلى 2024.

مدينة نصر للإسكان

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والعمير، بالأغلبية على إبرام عقد بيع كامل مساهمة الشركة في أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات وحوالة حق الرصيد الدائن لدى شركة النصر في 31 يوليو عام 2020، والموافقة بالإجماع على تعديل قرار الجمعية العامة العادية للشركة، والسابق عقدها يوم 10 مارس الماضي، والخاص بتوزيع أرباح العام الحالي 2019، لرد مبلغ 2.07 مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح، والموافقة بالأغلبية على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، وتجديد مدة المجلس الثلاثة سنوات متتالية.