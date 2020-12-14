شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر سلبياً مع ترقب أنباء لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب بين المستثمرين للتطورات بشأن أزمة فيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة الكندية في الآونة الأخيرة اعتماد لقاح "فايزر – بيونتك" للاستخدام الطاريء في مواجهة فيروس كورونا مشيرة إلى أنها ستتلقى شحنة من هذا اللقاح في الفترة القليلة المقبلة.



وسوف تبدأ الحكومة الأمريكية اليوم توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا، على أن تبدأ تسليم جرعات من لقاح "موديرنا" قبل أعياد الكريسماس.



من ناحية أخرى، ربما يناقش الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 0.7827، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7862 في حين سجل أقل سعر عند 0.7818.