شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ثاني أكبر مصدّر عالمي للحوالات المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتفظ دولة الإمارات بمكانتها كثاني أكبر سوق عالمي للحوالات المالية الصادرة، على الرغم من جائحة «كوفيد-19» التي أدت إلى تخفيف التدفقات المالية الخارجة خلال 2020، وفقاً للتقرير الصادر عن مجموعة «أكسفورد للأعمال بالشراكة مع «الفردان للصرافة» المتعلق بالاستجابة للجائحة.

ويلقي التقرير الضوء على قطاع تحويل الأموال في دولة الإمارات ودور التحوّل الرقمي وأثره المنتظر في تعزيز الحوالات؛ بتسهيل المعاملات المالية بدون نقد، وكذلك خفض التكلفة خلال جائحة «كورونا المستجد»، كما يرصد الإقبال السريع على خدمات تطبيقات الجوّال في قطاع تحويل الأموال؛ وذلك في ظل تحرّك دولة الإمارات نحو تحقيق أهدافها بخصوص التحوّل الرقمي.

وقال حسن الفردان الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: إن قطاع التحويلات المالية قد وصل الى نقطة تحول جذرية وذلك نتيجة لفيروس كوفيد -19، حيث يتجه أغلبية الوافدين وبشكل متزايد إلى تبني استخدام الخدمات الرقمية وذلك لمساعدتهم على التكيف مع مشهد المدفوعات المتغير، كما أثبتت الابتكارات القسرية كفاءة سوق الأعمال الحديثة واستفاد قطاع الخدمات المالية من تحويل الإخفاقات غير المتوقعة الى فرص جديدة من خلال الاستخدامات المبتكرة والتعاون المشترك تحسباً لمزيد من الاضطرابات.

وقالت جانا تريك العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط: «لقد كان من المتوقع لدولة الإمارات تحقيق التعافي الاقتصادي السريع ودعم النمو المستدام في المستقبل، وذلك بفضل الأسس القوية للدولة إلى جانب مكانتها الريادية إقليمياً في القطاعات المزعزعة».