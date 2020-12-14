شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة استثنائية لـ «عروض الشارقة للتسوق» 17 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إكمال كافة استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية من الحملة التسويقية والترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، التي تنظمها الغرفة استثنائياً هذا العام تحت شعار «العودة إلى التسوق»، خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري وحتى 13 فبراير 2021، وتهدف الحملة الأكبر من نوعها هذا العام، إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، إضافة إلى تعزيز حركة المبيعات والأسواق وزيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في كافة مدن إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الغرفة في مقرها أمس الاثنين برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالإمارة، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية والداعمة للعروض من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وممثلي مراكز التسوق المشاركة في الحملة، حيث ناقش الاجتماع دور المؤسسات الحكومية في دعم هذا الحدث التجاري، فضلاً عن استعراض الاستعدادات التي اتخذتها المراكز والمحال التجارية على مستوى الإمارة لإطلاق النسخة الثانية، والجوائز المقدمة للمتسوقين ونسبة الخصومات التي ستقدم والفعاليات الترويجية والترفيهية التي ستشهدها هذه النسخة، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توسيع نطاق فعاليات الحملة لتشمل مواقع خارجية جديدة تتضمن واجهة المجاز المائية ومدينة خورفكان.

دعم قطاع التجزئة

وأكد إبراهيم راشد الجروان أن تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على إطلاق المبادرات المبتكرة بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتلبية احتياجات القطاع الخاص، والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاعات التجزئة، ولاسيما أن الحملة تتزامن مع العديد من الفعاليات التسويقية والترويجية في دولة الإمارات، ما يشكل زخماً إضافياً لمرحلة الانتعاش التي بدأ يشهدها قطاع التجزئة في الدولة ولاسيما بعد تأثره بتداعيات جائحة «كوفيد – 19»، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة حريصة على تعزيز نواحي الشراكة والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالنشاط الاقتصادي واتصال ذلك بمختلف القطاعات السياحية والتجارية والمالية بهدف تكاتف الجهود لدعم فرص التحسين المستمر لبيئة ممارسة الأنشطة بكافة أشكالها الاقتصادية وتحفيز أدوارها الرئيسية.

وأعرب عدد من ممثلي المراكز عن سعادتهم في المشاركة بالحملة، مثمنين حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على إقامة الحملات الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة الانتعاش لحركة المبيعات وتعزيز النشاط التجاري على مستوى الإمارة، مؤكدين استعدادها لتقديم العديد من العروض الترويجية الجاذبة والأنشطة الترفيهية خلال الحملة التي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز وتقديم المفاجآت السارة للجمهور والمتسوقين.