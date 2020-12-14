شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تواصل المكاسب.. ونصف السيولة على 7 أسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تواصل مسلسل صعود الأسهم وإن بوتيرة هادئة في جلسة تداولات، الاثنين، تحت قيادة 4 أسهم قيادية في العقار والبنوك والاتصالات، وذلك في خضم عمليات جني أرباح على بعض الأسهم الأخرى، ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.34% إلى 2555 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.26% عند 5154 نقطة.

وجاءت هذه المكاسب مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.11% و«الإمارات دبي الوطني» 0.92% و«أبوظبي الأول 0.45% واتصالات 0.23%.

واستقطبت ثلاثة أسهم؛ وهي: أبوظبي الأول و«الدار» و«العالمية القابضة» على نصف سيولة سوق أبوظبي، فيما استقطبت أربعة أسهم وهي: «إعمار العقارية» و«أرامكس» و«الاتحاد العقارية» و«دبي للإستثمار» على 45 % من سيولة سوق دبي، وتكون بذلك أسهم الشركات الـ7 استقطبت 48% من إجمالي سيولة السوقين.

«إعمار العقارية» +1.11%

«أبوظبي الأول» +0.45%

وبلغت التداولات الإجمالية 783.78 مليون درهم منها 276.98 مليون درهم في سوق دبي، و506.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 515.27 مليون سهم، توزعت بواقع 325.57 مليون سهم في دبي، و189.7 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 8526 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34% إلى مستوى 2555.33 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والسلع.

وصعد قطاع العقار 0.17% مع صعود «إعمار العقارية» 1.11% على الرغم من نزول «ديار» 0.33% و«إعمار للتطوير» 0.7% و«إعمار مولز» 1.6% و«الاتحاد العقارية» 2.29%.

وزاد قطاع البنوك 0.3% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.92% مقابل نزول «دبي الإسلامي» 0.21%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.42% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.12% مقابل نزول «شعاع كابيتال» 2.57% واستقرار «دبي المالي» من دون تغيير.

وارتفع قطاع النقل 0.69% مع ارتفاع «أرامكس» 2.58% فيما نزل «العربية للطيران» 1.55% و«الخليج للملاحة» 4.04%.

سوق أبوظبي

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.26% إلى مستوى 5154 نقطة معززاً بمكاسب البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.51% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.45% و«أبوظبي التجاري» 0.48% و«أبوظبي الإسلامي» 1.89%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.23% مدفوعاً بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.68% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 1.23% و«أدنوك للتوزيع» 2.53% 2.53% فيما نزل «طاقة» 3.23%.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 1.45% بعد انخفاض «الدار» 1.54% أمام ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.21%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة طفيفة 0.07% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 0.86% و«إشراق» 3.61% فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.25%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 34.63 مليون درهم مغلقاً عند 3.64 درهم، تلاه «أرامكس» بسيولة بقيمة 31.7 مليون درهم ليغلق عند 4.37 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» الذي استقطب 30.7 مليون درهم من السيولة مغلقاً عند 0.298 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 95.5 مليون درهم مغلقاً عند 13.46 درهم، تلاه «الدار» بتداولات بلغت 81.37 مليون درهم ليغلق عند 3.2 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 70.7 مليون درهم من السيولة مغلقاً عند 40.7 درهم.

وسجل «أرامكس» الارتفاعات بسوق دبي بنسبة 12.42% مغلقاً عند 0.181 درهم، بينما سجل «الفردوس القابضة» التراجع الأكثر بنسبة 5% ليغلق عند 0.665 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «أريد» بنسبة 7.63% إلى 6.45 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «منازل» بنسبة 3.78% ليغلق عند 0.356 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 24.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و1.84 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و18.84 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 24.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.9 مليون درهم محصلة شراء العرب و5.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و14.84 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22.25 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «ديار» و«دانة غاز» و«سوق دبي المالي» و«أبوظبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الخليج للملاحة» و«العربية للطيران» و«الدار».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم حصلة بيع، منها 4.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و13.3 مليون درهم حصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و13.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.