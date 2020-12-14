شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوراق المالية تحيل وكالة أنباء عالمية إلى النيابة العامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع، وكالة أنباء عالمية وشخصين آخرين إلى النيابة العامة بدعاوى تتعلق بأخبار صحفية غير صحيحة، وتزوير مستندات، وتحليل مالي من دون ترخيص.وأفادت الهيئة بأن إحدى وكالات الأنباء العالمية قامت بنشر أخبار صحفية تضمنت بيانات ومعلومات وتصريحات غير صحيحة من خلال موقعها الإلكتروني تتعلق باحتمال قيام بعض البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة بالاندماج.

وبشأن واقعة تزوير المستندات، قالت الهيئة إن أحد الأشخاص قام بتزوير مستندات منسوب صدورها إلى إحدى الشركات المدرجة واستخدام شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية في تلك المستندات. وفي واقعة أخرى، أشارت الهيئة إلى قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وذلك من دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة.

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