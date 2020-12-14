شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الاثنين إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يومياً العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميا.ً وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يومياً مما كان متوقعاً قبل شهر.

وفي الأشهر القليلة الماضية، خفضت أوبك بشكل مطرد توقعاتها لنمو الطلب للعام 2021.

(رويترز)

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