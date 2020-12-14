شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يوافق على بورصة للذهب والمعادن وأخرى لمحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية السودانية اليوم الاثنين إنها وافقت على إنشاء بورصة للذهب والمعادن وأخرى للمحاصيل الزراعية. وأضافت الوزارة في بيان أن القرار اتخذ أثناء أول اجتماع لمجلس إدارة سلطة تنظيم الأسواق المالية التي ستمنح التراخيص المالية وستلعب دورا مهما في أعقاب رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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