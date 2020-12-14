شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تؤجل اجتماعين كان من المقرر عقدهما هذا الأسبوع إلى أوائل يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة أوبك في بيان اليوم الاثنين إن مجموعة أوبك+ أرجأت اجتماع اللجنة الفنية المشتركة واجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى الثالث والرابع من يناير. وكان من المقرر عقد الاجتماعين يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع.

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