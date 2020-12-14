شكرا لقرائتكم خبر عن سي إل إس: تداولات الصرف الأجنبي حول العالم تقفز 11% على أساس سنوي في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من (سي إل إس) اليوم الاثنين أن المتوسط اليومي لأحجام تداولات الصرف الأجنبي العالمية قفز 11 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إذ أثارت نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية ولقاح فايرز/بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد-19 زيادة حادة في نشاط المعاملات الفورية.

وقالت (سي إل إس)، وهي منصة رئيسية لتسوية الصفقات في سوق الصرف الأجنبي، في بيان إن المتوسط اليومي لأحجام تداول العملات بلغ 1.78 تريليون دولار في نوفمبر ارتفاعا من 1.6 تريليون دولار قبل عام.

وأضافت أن تلك القفزة في النشاط قادها ارتفاع حاد في المعاملات الفورية مع تزايد الأحجام بنسبة 23 بالمئة عن مستويات 2019 . وارتفع حجم مبادلات العملة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.