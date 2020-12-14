شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 14-12- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 14-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استهداف تحويل 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وهي كالتالي:

وزير البترول: نستهدف تحويل 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز خلال 3 سنوات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المضى قدماً فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين".

اتحاد الغرف العربية: إقامة ربط استراتيجي بين اليونان والعالم العربى يعزّز المصالح الحيوية

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "النقل البحري يعدّ أهم وسائل النقل الدولي للبضائع، إذ يستحوذ على 85% من الحجم و75% من قيمة التجارة الدولية، وهو الأقل تكلفة بين جميع وسائل النقل".

الرقابة المالية: منح وسطاء التأمين والمتدربين مهلة لإنهاء إجراءات القيد

أعلنت هيئة الرقابة المالية أنه في إطار استكمال جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوافقاً مع قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، فقد تقرر عقد الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 654.679 مليار جنيه.

تعديلات قانون قطاع الأعمال العام نقلة نوعية لتطوير أداء الشركات وتطبيق الحوكمة

قالت وزارة قطاع الأعمال العام إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية.

تنمية المشروعات يوفر التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال الـ3 سنوات المقبلة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمل علي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتشجيع المواطنين وأصحاب مشروعات النقل والأجرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

متخليش حد يضحك عليك.. 20 معلومة عن شروط إحلال السيارات للعمل بالغاز 15يناير

انتشر مؤخرا لغط وتساؤلات كثيرة حول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإحلال المركبات القديمة، وهو المشروع الذى تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا بشراكة بين أكثر من وزارة.

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس في مؤتمر بعنوان "التحولات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة.