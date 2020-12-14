شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات وسط تفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل استمرار التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



وسوف تبدأ الحكومة الأمريكية اليوم توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا، على أن تبدأ تسليم جرعات من لقاح "موديرنا" قبل أعياد الكريسماس.



وربما يناقش الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



كما تلقت الأسواق دعماً اليوم من تعليقات كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف "بريكست" "ميشيل بارنييه" بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 30297 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 155 نقطة) إلى 12534 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 3694 نقطة.