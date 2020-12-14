شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجه نحو الانخفاض مجدداً رغم التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق هذا العام، وذلك رغم انخفاض الدلار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولا يزال التفاؤل سائدا في الأسواق وبين المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد العالمي بسبب طرح عدد من لقاحات فيروس طورونا والتقدم المحرز في محادثات "بريكست".



وأطلقت الولايات المتحدة أولى شحنات لقاح مضاد لفيروس كورونا منضمة إلى المملكة المتحدة في جهود العودة إلى الحياة الطبيعية واحتواء أزمة الفيروس التاجي.



في سياق آخر، تلقت أسواق المعادن الصناعية دعما من تعليقات كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف "بريكست" "ميشيل بارنييه" بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسةب 0.2% إلى 3.52 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.55 دولار وأقل سعر عند 3.51 دولار.