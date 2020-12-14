شكرا لقرائتكم خبر عن نور للاستثمار المالي تُسدد 1.260 مليون دينار من المديونيات القائمة عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نور للاستثمار المالي عن قيامها بسداد مبكر لمبلغ 1.260 مليون دينار من المديونيات القائمة على الشركة للجهات الدائنة.

وقالت "نور"، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، إن هذا السداد المبكر يعتبر استيفاءً لكامل التزامات الشركة لسداد أصل الدين المستحق حتى نهاية السنة المالية 2021 للبنوك الدائنة.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لعملية السداد يتمثل في انخفاض رصيد المديونيات بقيمة 1.26 مليون دينار، وكذلك انخفاض السيولة بنفس القيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 153% إلى 4.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بربح قدره 1.7 مليون دينار للربع الثالث من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 9.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بقيمة 5.83 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.