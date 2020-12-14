شكرا لقرائتكم خبر عن إيفا للفنادق تقوم بإطفاء 13.6 مليون دينار من خسائرها المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات عن قيامها بإطفاء مبلغ 13.595 مليون دينار من الخسائر المتراكمة البالغة 59.534 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، إنه قد تم إطفاء الخسائر عن طريق استخدام علاوة الإصدار البالغة 12.274 مليون دينار، والاحتياطي القانوني البالغ 660.881 ألف دينار، والاحتياطي الاختياري البالغ 660.881 ألف دينار.

وبحسب البيان، أوضح مُدقق حسابات الشركة أن مبلغ الخسائر المُتراكمة بعد الإطفاء هو 45.938 مليون دينار تقريباً، ويمثل ما نسبته 72% من رأسمال الشركة المدفوع.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت البورصة الكويتية عن إعادة التداول على أسهم "إيفا فنادق" اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 15 ديسمبرالجاري، وذلك بناءً على إفصاح الشركة الذي يُفيد إطفاء جزء من الخسار المتراكمة والتي أصبحت أقل من 75% من رأس المال المدفوع.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة تراجعت في الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 8.7%، لتصل إلى 4.11 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت 4.5 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2019.

هذا وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 11.90 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بنحو 8.41 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.