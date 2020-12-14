شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو تُقيد دعوى قضائية للمطالبة بباقي مساحة أرض مسلمة لها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عن قيد دعوى إدارية ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالمحكمة الإدارية بمدينة بريدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الدعوى تطالب بإلغاء الوزارة لقرارها السلبي المتمثل في امتناعها عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الارض المسلمة لها.

وسبق أن صدر موافقة من المقام السامي على تملك الشركة لمساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة المسلمة لها، وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لباقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض.

ووفق المستندات المتوفرة لديها، قامت الشركة بالحصول على المشورة القانونية بحق الشركة بالمطالبة بباقي المساحة المحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم وجود أرباح من بيع موجودات مالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل وكذلك إلى زيادة مخصص الزكاة وتسجيل إنخفاض فيمة الذمم المدينة التجارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.