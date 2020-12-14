شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاسترليني مع تمديد مفاوضات «ما بعد بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحسن سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاثنين فيما يأمل المتعاملون بحدوث اختراق جديد في التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست بعدما قررت بروكسل ولندن تمديد المفاوضات المتعثرة.

فقرابة الساعة 07.40 ت ج، ارتفع الجنيه بنسبة 1.2 في المئة مقابل الدولار إلى 1.338 دولاراً وزاد 0.8 في المئة مقابل اليورو.

وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من إمكان عدم التوصل إلى اتفاق.

لكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا الأحد على تمديد المحادثات بشأن اتفاق تجاري يلي المرحلة الانتقالية بعد بريكست.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان مشترك بعد مكالمة هاتفية «بعد نحو العام من المفاوضات المضطربة، وعلى الرغم من واقع تجاوز المهل مرات عدة، نظن أن المضي قدماً في هذه المرحلة هو أمر مسؤول».

وقال نعيم أسلم المحلل لدى أفاتريد «يشعر تجار العملات بارتياح كبير مع تمديد الموعد النهائي مرة أخرى واستمرار المحادثات التجارية العسرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وتابع: «يأمل المتعاملون أن يتوصل كل من بوريس جونسون وأورسولا فون دير لايين إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة».

في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر داكس 30 في فرانكفورت بنسبة 0.9 في المئة ومؤشر «كاك 40»، الرئيسي في بورصة باريس، بنسبة 0.8 في المئة.

(أ ف ب)

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