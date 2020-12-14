شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم في محادثات بريكست لكن الخلافات لا تزال قائمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الاثنين عن بعض التقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست لكنه أشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة وخصوصاً حول الصيد، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

وجاء تعليق بارنييه عن وضع المفاوضات أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل فيما قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأحد مواصلتها لكن من دون تحديد مهلة أخرى، غير تلك التي تنتهي في الأول من كانون الثاني/يناير موعد حصول الطلاق بشكل نهائي.

(أ ف ب

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