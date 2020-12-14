شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى.. و"عيار 24" يسجل 220.09 ريال اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 14-12-2020، وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 220.09 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24بنحو 220.09 ريال بما يعادل 58.68$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 201.75 ريال بما يعادل 53.79$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 192.58 ريال بما يعادل 51.34$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 165.07 ريال بما يعادل 44.01$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 128.38 ريال بما يعادل 29.34$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.04 ريال بما يعادل 29.59$ سعر أوقية الذهببنحو 6,845 ريال بما يعادل 1,825$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,541 ريال بما يعادل 410.74$ سعر كيلو الذهببنحو 220,086 ريال بما يعادل 58,675$

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