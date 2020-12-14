طارق الملا: تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية زيادة الوعى خلال المرحلة الحالية بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم، وضرورة التزام شركات القطاع بتطبيق الإجراءات المقررة من الدولة والوزارة فى هذا الصدد، واستخدام كافة وسائل التواصل المتاحة مع العاملين فى زيادة رفع الوعى من خلال الاسترشاد بالملصقات والحملات التوعوية المعتمدة لوزارة الصحة والسكان، واستخدام التوجيه المستمر من القيادات للعاملين داخل كافة المنشآت بكيفية الحفاظ على سلامتهم داخل أماكن العمل وخارجها، مشدداً على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع العاملين والمتواجدين حفاظاً على الصحة العامة.

كما أكد الملا خلال الاجتماع الذى ضم عدداً من وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ومسئولى الشئون الإدارية على الالتزام بتخفيض الكثافات داخل المنشآت وأخذ الشكاوى المرضية على محمل الجد وسرعة اتخاذ اللازم نحوها طبياً، كما شدد على أهمية استمرار الاستعانة بتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وعقد الاجتماعات والتواصل مع العاملين من خلال الإذاعات الداخلية وتكثيف متابعة الإدارات الطبية بمختلف الهيئات والشركات للعاملين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة ما يلزم للحفاظ على صحة العاملين.

كما شهد الاجتماع توجيه الوزير باستمرار التواصل والتنسيق بين كافة الجهات وخاصة الطبية والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية والمراجعة التحديث المستمر للإجراءات المطبقة حالياً فى ضوء توجهات وزارة الصحة والسكان وما تقرره الدولة، مشيراً إلى أن المسئولية الإنسانية تقتضى تضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات الموجة الحالية وتلافى آثارها والعبور منها بسلام.