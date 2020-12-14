شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالختام.. و"إنفستكورب" تستحوذ على مجموعة سانوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحاً 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 427.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.97% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%، فيما تراجع سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.72%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس الموافق 16 و17 ديسمبر 2020م وذلك بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك والعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بي أ ام أي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 25 فبراير لعام 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت إنفستكورب، استحواذها على مجموعة سانوس، المزود الرائد لخدمات التجارب السريرية المتخصصة لمصلحة صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية.

ويقدر سوق البحوث التعاقدية العالمي بنحو 50 مليار دولار أمريكي، وينمو بنسبة 10% سنوياً، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لابتكار عقاقير وعلاجات جديدة، بالإضافة إلى اتجاه شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية إلى اعتماد مؤسسات البحوث التعاقدية لإجراء التجارب السريرية على أدوية جديدة.