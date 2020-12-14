شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.18% بالختام بتداولات 10مليارات ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً 15.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8660.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.5% خاسراً 303.81 نقطة ليغلق عند مستوى 19942.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 315.5 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.42%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.63%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.85%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.38%.

وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 10%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 93 سهماً على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 8.11%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.18%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "أبو معطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 858.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، موافقة مجلس الادارة على تعيين حمد عبد الله المحياس آل علي ممثل شركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة في الشركة بديلاً عن العضو المستقيل خالد عبد الله الماس، وتعيين عمرو محمد خالد خاشقجي عضوا مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو الدكتور مازن سليمان فقيه، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، حتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة تاريخ 7 مارس 2021.