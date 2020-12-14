شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 799 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد هبوط سعر اونصة الذهب من 1833 إلي 1825 دولار للأونصة حتي صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم: سعر جرام الذهب 18 سجل 684 جنيها. سعر جرام الذهب 21 سجل 799 جنيها. سعر جرام الذهب 24 سجل 913 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل 6392 جنيها. أونصة الذهب 1825 دولارا.



عام 2020 يمكن أن نطلق عليه عام الذهب بدون تردد، لما حققه المعدن النفيس، من ارتفاعات طوال هذا العام، بدأت من يناير وحتى ديسمبر الجاري دون توقف، لتصل نسبة الارتفاع حتي هذه اللحظة أكثر من 21%، وذلك في ظل اقبال كبير من المستهلكين وكذلك الشركات والمؤسسات المالية الكبري لشراء الذهب تحوطا من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم.

وللقيام بالمتاجرة في الذهب أو المعادن الثمينة الأخري، لابد للمستثمر أولا أن يقوم بشراء الذهب ثم الاحتفاظ به لفترة من الزمن وبعدها بيعه وكسب الأرباح، ولضمان نجاح استثمار أموالك في الذهب يجب عليك شراء الذهب والاحتفاظ به لمدة سنتين أو ثلاث على أقل تقدير لتضمن نجاح استثمارك، والأفضل هو ادخار سبائك الذهب، ويمكن الاعتماد على طريقة المضاربة في الذهب لكن بجزء من المال المخصص للاستثمار.

وخلال 2021 فإن التوقعات بشأن الذهب أقل تفاؤلا من العام الاستثنائي الجاري 2021 لما كان فيه من أحداث ضخمة أثرت على مستقبل حركة الذهب، والذى سجل ارتفاعا ملحوظا منذ الأسبوع الأول من العام ليرتفع لمستويات قياسية تجاوزت ألف جنيه في مصر خلال أغسطس الماضي بعد اضافة سعر المصنعية، لكن العام الجديد يرتبط سعر الذهب فيه بما تسفر عنه حركة البورصات العالمية وكذلك النفط وكذلك مستجدات فيروس كورونا، وأخيرا حركة أسعار الفائدة لدى الدول.