شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 50.64 دولار لبرنت و47.19 دولار للبرميل للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 50.64 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر فبراير 2021 مرتفعا بمقدار 67 سنتا أو ما يوازي 1.3%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر يناير 47.19 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 62 سنتا أو ما يوازي 1.3%.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومة بفضل الآمال بأن يؤدي البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى زيادة معدلات الطلب العالمي على الوقود.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي السادسة لها على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بمقدار 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بمقدار 0.7%

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة عبد المجيد عطار قوله أمس إن مجموعة أوبك+ ستجتمع في الرابع من يناير المقبل، لبحث سوق النفط وذلك بعد قرارها الأخير بزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام الجديد وفقا لرويترز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.