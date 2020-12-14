تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين.. ويسجل 4.08 جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك البركة لـ 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ بـ 4.07 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو بسبب الأنباء عن استمرار المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لشبكة سي ان بي سي. في بداية تعاملات لندن، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% مقابل الدولار عند 1.3390 دولار، بينما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 1% إلى 1.1020 يورو.

وفقا للتقرير وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهر واحد الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وعلى الرغم من عدم الالتزام بالموعد النهائي يوم الأحد، اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مواصلة المفاوضات.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.