شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات يوفر التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال الـ3 سنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمل علي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتشجيع المواطنين وأصحاب مشروعات النقل والأجرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز لمًا فيه من توفير نقدي لهم بالإضافة الي الحفاظ علي البيئة فإن جهاز تنمية المشروعات مستمر فى تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لمساعدتهم فى تحويل سياراتهم حيث يقوم بخطة طموحة بالتعاون مع وزارة البترول لتحويل عدد 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة بالتنسيق مع شركتى كارجاس وغازتك.

وأوضحت نيفين جامع أن مختلف أجهزة الدولة تقوم بتنفيذ منظومة متكاملة لمساعدة المواطنين للاعتماد على الغاز الطبيعى بدلا من الوقود السائل حيث يقدم جهاز تنمية المشروعات من خلال شركتى كارجاس وغازتك قروضا ميسرة وفترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين فى تحويل سياراتهم سواء كانوا من أصحاب السيارات الخاصة أو أصحاب سيارات الأجرة والميكروباص الأمر الذى لن يمثل عبئا على المواطن فى ضوء التوفير الذى سيستفيد منه نتيجة انخفاض سعر الغاز الطبيعى مقارنة بالوقود السائل حيث ستنخفض نفقات التشغيل إلى النصف تقريبا كما أشارت إلى الخطة التى تنفذها الدولة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد محطات التموين ومراكز الصيانة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير سيارات مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات المتخصصة.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز أن المواطن الذى يرغب فى تحويل سيارته يمكنه التوجه إلى المحطات التابعة لشركتى كار جاس وغازتك للبدء فى إجراءات التحويل حيث يمكنه سداد المقابل على فترات مناسبة تصل إلى خمس سنوات وأكد رأفت عباس أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا المشروع فبالإضافة إلى التوفير النقدى الذى سيحققه من خلال عملية التحويل سيمكنه أيضا الحفاظ على كفاءة موتور السيارة حيث إن العمل بالغاز الطبيعى لا يؤثر سلبا على كفاءة الموتور وخاصة في حالة اتباع الإجراءات والارشادات التي يتلقاها أثناء إجراء التحويل فضلا عن الاستفادة من خدمات الصيانة المتميزة التى تقدمها شركتى كار جاس وغازتك.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد أتاح تمويلا قدره 242 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 45678 سيارة (اجرة ونقل و خاصة) بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك.